Владимирские полицейские ищут пострадавших от рук псевдоподрядчика

Фото: предоставлено УМВД России по Владимирской области

В конце февраля сотрудники уголовного розыска задержали во Владимире 45-летнего местного жителя, обвиняемого в крупном присвоении. По сведениям следователей, с апреля 2017 по февраль 2021 года он принимал заказы на ремонт и строительные работы от жителей Владимирской области, получал деньги, а потом исчезал.

В настоящее время полицейским известно о трёх таких эпизодах, общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в крупном размере».

Стражи порядка просят жителей региона, если они пострадали от рук человека, изображенного на фото, обратиться в полицию по телефонам: 8 (4922) 77 83 30 (дежурная часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру), 8 (4922) 77 83 41 (отделение уголовного розыска ОП №1 УМВД России по городу Владимиру) и 8 (4922) 37 43 62 (управление уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру).