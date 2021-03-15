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Происшествия15 марта 2021 9:36

В Суздальском районе в селе Новое пожар повредил два жилых дома

Происшествие случилось в первом часу ночи 15 марта на улице Луговая
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на пульт диспетчеров пожарно-спасательного гарнизона сообщение двух горящих домах в селе Новое поступило в 00.15. Вскоре к месту ЧП прибыли 13 человек личного состава огнеборцев и пять пожарных машин. К этому моменту один из домов был полностью охвачен огнём, причем из-за плотной застройки пламя перекинулось на кровлю соседей.

- Пожарные не дали распространиться на весь соседний дом ликвидировали пожар на общей площади 112 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В результате одно из жилищ спасти не удалось, второе пожарным удалось отстоять. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, которая привела к пожару. К счастью, никто из людей в огне не пострадал.

ЧП