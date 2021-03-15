На пожаре в Красной Горбатке пострадал 69-летний мужчина

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

15 марта около двух часов ночи спасатели выехали на пожар в Красную Горбатку. Из-за позднего обнаружения и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади.

- Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина 1952 года рождения, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек личного состава.

Чуть раньше, в полночь, горело сразу два частных дома в Суздальском районе, в селе Новое. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Когда пожарные приехали на место дом был в огне, а из-за плотной застройки пожар перекинулся на кровлю соседнего дома. Пожарные не дали распространиться на весь соседний дом ликвидировали пожар на общей площади 112 кв. м. Сгорел частный жилой дом и кровля соседнего жилого дома. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава.