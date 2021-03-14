В Киржачском районе пожар уничтожил деревенский жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, тревожный сигнал поступил диспетчерам пожарной охраны в 11.04. Звонившие сообщили, что горит дом по улице Новая деревня населенного пункта Кашино.

- На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и пристройки, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожарным удалось ликвидировать пламя на общей площади 78 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.