Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия14 марта 2021 17:52

В Киржачском районе пожар уничтожил деревенский жилой дом

Пожар случился в деревне Кашино около 11 часов утра 14 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, тревожный сигнал поступил диспетчерам пожарной охраны в 11.04. Звонившие сообщили, что горит дом по улице Новая деревня населенного пункта Кашино.

- На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и пристройки, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожарным удалось ликвидировать пламя на общей площади 78 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

ЧП