Во Владимире АЗС выплатит водителю 340 тысяч рублей за ошибку заправщика

Как сообщает Фрунзенский райсуд Владимира, владелец внедорожника «Лэндр Ровер Дискавери» подал в суд на АЗС «Газпромнефть-Центр», расположенную на улице Растопчина, после того как в ноябре 2019 года после посещения этой заправки его автомобиль перестал заводиться.

Как следовало из иска, водитель велел заправщику залить полный бак, прошел на кассу, заплатил за 78 литров топлива и уехал, однако вечером машина не завелась.

Как потом выяснили автомеханики, вместо дизельного топлива в «Дискавери» залили бензин АИ-92, в результате чего повредились топливный шланг и форсунки. Ремонт обошёлся водителю «в копеечку», и он обратился к руководству АЗС, потребовав компенсации. Однако те вину признавать не торопились и дело дошло до суда.

Водитель потребовал возместить не только стоимость ремонта, но и моральный вред, а также прочие убытки — всего на 835274 рубля. Однако суд, рассмотрев дело, снизил компенсацию до 342729 рублей.

Решение Фрунзенского районного суда вступило в законную силу.