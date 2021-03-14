Во Владимире упавшая в автобусе пассажирка выиграла суд у перевозчика

Как сообщает Фрунзенский районный суд, в своём иске женщина указала, что в феврале 2020 года ехала на автобусе №20С, причем рядом ехал автобус №27. На перекрестке улицы Мира и Большая Московская машины столкнулись, и пассажирка ударилась правой стороной, почувствовав сильную боль в лице, руках и туловище. Женщину на скорой помощи доставили в травмпункт, где выписали лекарства, однако рука до сих пор болит. Пассажирке был причинен легкий вред здоровью.

С перевозчика женщина потребовала 100 тысяч рублей компенсации.

Компания «АДМ» своей вины не отрицала, но посчитала требования завышенными. В итоге суд, рассмотрев дело, с учетом всех обстоятельств, снизил сумму моральной компенсации до 37 тысяч рублей. Также с «АДМ» было взыскано 300 рублей в качестве уплаты госпошлины.

Решение вступило в законную силу.