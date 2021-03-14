Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 70 человек

По сведениям регионального департамента здравоохранения, всего на сегодняшний день с учетом прошедших суток было выписано по выздоровлению 25975 человек, переболевших коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в регионе подтверждено три новых летальных исхода (всего от коронавируса во Владимирской области с начала эпидемии скончалось 939 человек).

В инфекционных госпиталях региона в данный момент действуют 974 койки ля больных с covid-19, из которых свободными остаются 33 койки, занято 641 место.

В России на утро 14 марта подтверждено 10084 новых заражения коронавирусом, подтверждено 395 новых летальных исходов, выписано по выздоровлению 9232 человека. Таким образом, в России в настоящее время официально заражено коронавирусом 303389 человек.