Во Владимире пожарные «тушили» электрическую подстанцию

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает региональное ГУ МЧС, по легенде, на электроподстанции «Владимирская» 750 кВ произошло возгорание одного из трансформаторов. Сразу же после получения сигнала на место условного ЧП выехало два отделения огнеборцев, а электрики принялись обесточивать объект.

Прибывшие расчеты заземлили пожарное оборудование и сами пожарные машины, как того требуют в данном случае правила тушения, и ликвидировали условное возгорание. В итоге учения прошли успешно.

В региональном главке МЧС напомнили, что подстанция «Владимирская» 750 кВ была построена в 1956 году и до сих пор участвует в обеспечении электричеством Владимир, Ковров, Александров и Юрьев-Польский, а также обеспечивает связь энергосистем с соседними регионами.