В Гороховце на М-7 дорожники помогли водителю заглохшего «КамАЗа»

Сразу несколько инцидентов, связанных с морозной погодой, произошло в течение последних дней на федеральных трассах региона.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», ночью 10 марта на 335 километре Пекинки на территории Гороховца дорожный мастер заметил водителя «КамАЗа», у которого из-за мороза замерзло топливо. Мастер подвёз дальнобойщика до ближайшей автозаправки, и после устранения поломки грузовик смог отправиться дальше своим ходом.

Также на днях мастера Упрдор аналогичным образом выручили водителя легковушки, сломавшегося на ночной дороге на 289 километре М-7 под Вязниками.

- На улице было очень холодно, поэтому дорожный мастер предоставил водителю и пассажирам обогрев в своем автомобиле и возможность зарядить телефоны, пока они ожидали эвакуатор, - сообщают в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний новгород».

В ведомстве напомнили, что в подобных ситуациях следует немедленно звонить в Ситуационный дорожный центр по бесплатному номеру 8-800-505-76-52. Дорожники придут на помощь и помогут попавшим в трудную ситуацию автомобилистам.