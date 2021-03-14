Во Владимире у остановки «улица Красноармейская» «Ауди» врезалась в дерево

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель легковой машины «Ауди», ехавший со стороны улицы Чайковского, не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево прямо возле автобусной остановки.

К счастью, на тот момент никого из пешеходов рядом не было, да и другие автомобили легковушка не задела.

- Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время назначено административное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства происшествия и личность самого водителя, - сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.

По сведениям полиции, в ходе ДТП никто не пострадал — на утро 14 марта сведений о травмированных участниках этой аварии не поступало.