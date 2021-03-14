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Происшествия14 марта 2021 10:36

Во Владимире у остановки «улица Красноармейская» «Ауди» врезалась в дерево

ДТП произошло около четырех часов утра 14 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
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По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель легковой машины «Ауди», ехавший со стороны улицы Чайковского, не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево прямо возле автобусной остановки.

К счастью, на тот момент никого из пешеходов рядом не было, да и другие автомобили легковушка не задела.

- Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время назначено административное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства происшествия и личность самого водителя, - сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.

По сведениям полиции, в ходе ДТП никто не пострадал — на утро 14 марта сведений о травмированных участниках этой аварии не поступало.

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