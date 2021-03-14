Во Владимире на Верхней Дуброве легковая машина снесла опору ЛЭП

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Хендай», молодой человек 1993 года рождения, ехавший в сторону проспекта Ленина, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередач, из-за чего два бетонных столба рухнули на проезжую часть.

- В результате ДТП пострадавших нет, - уточнили в отделе информации и общественных связей регионального главка полиции.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. После аварии на некоторое время проезд по Верхней Дуброве был перекрыт, сейчас движение восстановлено.