Во Владимирской области ожидаются потепление и небольшие дожди

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня 14 марта в регионе ожидается потепление от 0 до +5°C. При этом местами возможны мокрый снег и дождь, а ветер подует южный со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами 12-17 метров в секунду.

В ночь на 15 марта скорость и направление ветра не изменится, также местами ожидается мокрый снег и дождь, а температура будет колебаться от -3 до +2°C. Днём 15 марта воздух прогреется до отметок от +1 до +6°C.

Жителям и гостям Владимирской области следует быть внимательнее, так как на дорогах по-прежнему сохраняется гололедица.