Гусь-Хрустальный остался на Масленицу без раздачи блинов

Как сообщает администрация города Гусь-Хрустального, муниципалитет последовал рекомендациям регионального Управления Роспотребнадзора и ввёл определенные ограничения, которые действуют в городе на время масленичных гуляний.

Так, в течение 13 и 14 марта в райцентре запрещена раздача блинов, а также проведение конкурсов с участием горожан.

Кроме того, на тех мероприятиях, которые все же будут проводиться, гусевчане обязаны соблюдать социальную дистанцию и соблюдать другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Впрочем, из правила по запрету на блины есть исключение — их в Гусь-Хрустальном разрешили продавать в индивидуальной упаковке. Кроме того, власти города разрешили проведение концертной программы.