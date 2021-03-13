Три новых садика во Владимире получили лицензии

Губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях сообщил, что 4 марта три новых детских сада во Владимире получили лицензии. Речь о двух корпусах на 115 и 50 мест в Сновицах-Веризино и яслях на 50 мест на улице Тихонравова.

- Садики укомплектованы, малыши уже прошли первую неделю адаптации. Мне докладывают, что и маленькие владимирцы и их родители, и коллективы учреждений довольны. Радуют красивые, теплые и удобные помещения, отличная мебель и инвентарь, самые современные развивающие игры для детишек, - написал глава региона. - На этот год мы выделили средства на возведение еще двух детских садов. Стоимость строительства ДОУ на ул. Тихонравова составляет более 88,4 млн рублей, в Коммунаре - свыше 91,1 млн рублей. По итогам ввода этих объектов в эксплуатацию будут созданы 216 дополнительных мест, из которых 108 - для детей от 1,5 до 3 лет.

На проектно-сметную документацию уже получено положительное заключение государственной экспертизы, проводятся торги на выполнение строительно-монтажных работ.

На сегодняшний день очередь в ясли для детей до трех лет осталась только во Владимире.