Команда Вязниковского гарнизона заняла первое место на первенстве района по спортивному рыболовству

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

13 марта в районе деревни Исаево Вязниковского района состоялось первенство по спортивному рыболовству на мормышку в рамках круглогодичной Спартакиады среди рабочих и служащих.

Вязниковский пожарно-спасательный гарнизон также принял участие в соревнованиях. Команду МЧС России представляли сотрудники пожарно-спасательных частей №18, №68 и отдельного поста ПСЧ-67.

В ходе соревнований участникам предстояло ловить рыбу на Исаевской плотине на мормышку с одним одноподдевным крючком. Лучших определяли в личном и командном зачётах. Первенство проходило в два тура.

По итогам соревнований команда Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона заняла 1 место в общекомандном зачёте. Победители награждены кубком и дипломом.