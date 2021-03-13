Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерли пять человек

Администрация Владимирской области опубликовала новый коронавирусный бюллетень. И оказалось, что по состоянию на 13 марта в медицинских организациях региона действуют 974 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 66 процентов из них занято (643), свободна – 331 койка.

25905 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 80 человек. При этом умерли пять человек (всего за период наблюдения в области отмечено 936 летальных случаев).

В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 2553 исследования на Covid-19. Как видим, число тестов в регионе не снижается, несмотря на уменьшение показателя суточной заболеваемости.