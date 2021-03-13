Больше 20 жителей Вязниковского района попросили выдать разрешение на передвижение на лодках

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Весной жители заречных населенных пунктов Вязниковского района остаются отрезанными Клязьмой от большой земли. В Заречной зоне находятся 16 населенных пунктов: 564 дома, около 500 человек.

Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС уже приступили к проведению подготовительных мероприятий. Одно из них – выдача разрешений на передвижение в период половодья по воде на лодках. В связи с тем, что автомобильных дорог в этом районе нет, продуты питания и товары первой необходимости доставляются по воде.

В Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вязниковского района обратилось более 20 человек с заявлениями на получение разрешения.

Руководитель Инспекторского участка № 1 центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области, старший госинспектор по маломерным судам Сергей Федунов провёл для них инструктаж по соблюдению правил безопасности.

Многие из обратившихся судовладельцев и судоводителей дали свое согласие на договорной основе предоставить маломерные судна службе спасения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.