Почетному президенту Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисе Аксеновой - 90 лет

Алисе Ивановне показали выставку, подготовленную в честь ее юбилея. Фото ВСМЗ

13 марта исполнилось 90 лет почетному президенту ВСМЗ Алисе Ивановне Аксеновой.

Благодаря ее высочайшему профессионализму и незаурядному таланту музей-заповедник стал крупнейшим научно-просветительным учреждением Владимирской области. Во Владимире были открыты экспозиции «Старый Владимир», «Хрусталь. Вышивка. Лаковая миниатюра», «Часы и время», Дом-музей братьев Столетовых и многие другие.

Впервые в стране был создан Детский музейный центр с яркими насыщенными выставками.

В Суздале, в Архиерейских палатах была произведена полная перестройка основной исторической экспозиции и впервые открыта экспозиция древнерусского искусства. Под личным руководством Алисы Ивановны шло создание экспозиций в отреставрированных памятниках ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря Суздаля.

За заслуги в деле восстановления и реставрации храмов и монастырей Аксенова награждена Орденом Русской Православной Церкви Святой равноапостольной княгини Ольги III степени и медалью св. Благоверного князя Даниила Московского. Заслуги А.И. Аксеновой отмечены российскими и зарубежными правительственными наградами.

В честь юбилея в Дворцовом зале "Палат" подготовили выставку, где собраны награды, поздравления, личные вещи Алисы Ивановны. Также была переиздана книга «История. Судьба. Музей». На первом подарочном экземпляре А.И. Аксенова оставила свою памятную подпись.

Поздравляем Алису Ивановну и желаем ей здоровья и долгих лет жизни!