Владимирский спортсмен стал чемпионом России по спортивной гимнастике

В Пензе продолжается Чемпионат России по спортивной гимнастике, в котором принимают участие владимирские спортсмены.

12 марта в финале многоборья у мужчин владимирский гимнаст Александр Карцев обошел 3-кратного чемпиона мира Артура Далалояна и стал чемпионом России. Поздравляем спортсмена и его тренеров - Калабушкина, Тикунова и Щербакова.

Напомним, что ранее владимирцы, мастера спорта Кирилл Прокопьев, Александр Карцев, Илья Кибартас, Алексей Ростов и Сергей Кривунец завоевали «золото» национального чемпионата в командном первенстве.