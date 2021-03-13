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Спорт13 марта 2021 8:34

Владимирский спортсмен стал чемпионом России по спортивной гимнастике

Александр Карцев завоевал золотую медаль в личном многоборье
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В Пензе продолжается Чемпионат России по спортивной гимнастике, в котором принимают участие владимирские спортсмены.

12 марта в финале многоборья у мужчин владимирский гимнаст Александр Карцев обошел 3-кратного чемпиона мира Артура Далалояна и стал чемпионом России. Поздравляем спортсмена и его тренеров - Калабушкина, Тикунова и Щербакова.

Напомним, что ранее владимирцы, мастера спорта Кирилл Прокопьев, Александр Карцев, Илья Кибартас, Алексей Ростов и Сергей Кривунец завоевали «золото» национального чемпионата в командном первенстве.