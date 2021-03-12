В Гусь-Хрустальном горожанин умер в больнице из-за неоказанной вовремя помощи

Шестидесятичетырехлетний местный житель поступил в городскую больницу в тяжелом состоянии. Согласно заключению врача-кардиолога от 13 января 2021 года ему поставили диагноз «ишемическая кардиомиопатия, мерцательная тахиаритмия, преходящее нарушение мозгового кровообращения» и решили срочно госпитализировать его в Гусь-Хрустальную городскую больницу. В этот день утром он поступил в приемный покой в тяжелом состоянии с признаками острой сердечной недостаточности, его направили на кардиограмму, флюорографию, забор крови. На протяжении этого времени его состояние ухудшалось, о чем сопровождавшая его дочь сообщала дежурному врачу. Несмотря на это, ему не оказали неотложной медицинской помощи. Лишь около 11 часов пациентка направили в терапевтическое отделение без сопровождения медиков, где умер спустя час от острого инфаркта миокарда. По результатам проверки прокурором вынесено постановление о направлении материалов проверки по факту нарушения законодательства об оказании надлежащей медицинской помощи в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".