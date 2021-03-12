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Происшествия12 марта 2021 19:07

В Гусь-Хрустальном горожанин умер в больнице из-за неоказанной вовремя помощи

Мужчина пролежал в приемном покое несколько часов
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Шестидесятичетырехлетний местный житель поступил в городскую больницу в тяжелом состоянии. Согласно заключению врача-кардиолога от 13 января 2021 года ему поставили диагноз «ишемическая кардиомиопатия, мерцательная тахиаритмия, преходящее нарушение мозгового кровообращения» и решили срочно госпитализировать его в Гусь-Хрустальную городскую больницу. В этот день утром он поступил в приемный покой в тяжелом состоянии с признаками острой сердечной недостаточности, его направили на кардиограмму, флюорографию, забор крови. На протяжении этого времени его состояние ухудшалось, о чем сопровождавшая его дочь сообщала дежурному врачу. Несмотря на это, ему не оказали неотложной медицинской помощи. Лишь около 11 часов пациентка направили в терапевтическое отделение без сопровождения медиков, где умер спустя час от острого инфаркта миокарда. По результатам проверки прокурором вынесено постановление о направлении материалов проверки по факту нарушения законодательства об оказании надлежащей медицинской помощи в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Криминал