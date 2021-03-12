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Общество12 марта 2021 17:21

Во Владимирской области медсестры и акушерки, переехавшие в село, получат поддержку

В регионе расширили программу «Земской фельдшер»
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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С этого года во Владимирской области увеличен перечень категорий медицинских работников, имеющих право на единовременные компенсационные выплаты при переезде в сельскую местность или города с населением до 50 тысяч человек. Программа «Земский доктор» распространена на врачей, устраивающихся на работу в стационарные подразделения в сельской местности и городах с населением до 50 тысяч человек. Также участвовать в программе «Земский фельдшер» теперь смогут также медицинские сестры и акушерки, прибывающие работать в ФАПы, а раньше в этих программах могли участвовать только врачи, устроившиеся в амбулаторно-поликлинические подразделения, фельдшеры ФАПов и службы скорой медицинской помощи. Чтобы получить компенсацию, медработники должны заключить договор с государственной медицинской организацией, обязуясь отработать в ней минимум пять лет.