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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 16:31

Почти 20 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

Больше семи тысяч человек сделали вторую инъекцию
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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По данным на 12 марта, уже 19343 жителя Владимира привились от коронавируса в больницах города. При этом 7704 человека уже сделали инъекцию второго компонента вакцины.

Напомним, что вакцинация владимирцев от COVID-19 организована в семи лечебных учреждениях города. Жители могут записаться на прививку по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Также можно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, которой прививают жители - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.