Почти 20 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

По данным на 12 марта, уже 19343 жителя Владимира привились от коронавируса в больницах города. При этом 7704 человека уже сделали инъекцию второго компонента вакцины.

Напомним, что вакцинация владимирцев от COVID-19 организована в семи лечебных учреждениях города. Жители могут записаться на прививку по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Также можно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, которой прививают жители - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.