Во Владимирской области болельщикам разрешили посещать спортивные мероприятия

С сегодняшнего дня, с 12 марта, во Владимирской области смягчили "коронавирусные" ограничения и зрителям вновь разрешили участвовать в физкультурных спортивных мероприятиях. Соответствующие изменения уже внесены в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Как рассказал губернатор Владимир Сипягин, это стало возможным в связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но некоторые ограничения по-прежнему сохраняются. В первую очередь это касается количества присутствующих. Зрители могут заполнять не более 50% предусмотренных для них мест.