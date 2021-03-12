Во Владимире открыли новое здание Арбитражного суда

фото АВО

Новое пятиэтажное здание Арбитражного суда разделено на две зоны: присутственную и служебную. В присутственной зоне на 1 и 2 этажах расположены 16 залов судебных заседаний, оборудованных рабочими местами для секретарей и совещательными комнатами для судей.

В служебной зоне – на остальных этажах – располагаются кабинеты судей, работников аппарата, архив, конференц-зал на 140 мест и зал заседаний президиума. В новом здании разместятся 29 федеральных судей, а также около сотни работников аппарата суда и персонала.

- Если раньше судья рассматривал дело в кабинете, то теперь он сможет это делать в современном оборудованном зале заседаний. В здании есть большой и удобный архив, где хранится информация на бумажных носителях. Кроме того, под требования времени адаптировано техническое вооружение суда: в двух залах судебных заседаний установлены системы видеоконференц-связи, кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Теперь в нашем учреждении предусмотрены максимально комфортные условия для осуществления судопроизводства на самом современном уровне – как для судей и сотрудников, так и для посетителей, в том числе для маломобильных граждан, – отметил председатель суда Игорь Васильев.

Строительство нового здания Арбитражного суда велось в рамках федеральной целевой программы. На возведение было направлено 645,7 млн рублей.