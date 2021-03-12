Во Владимире продолжают ремонтировать дороги

Используя подходящие погодные условия, работники муниципального «Центра управления городскими дорогами» устраняют повреждения дорожного покрытия на городских дорогах.

В среднем в день расходуется около 6 тонн литой асфальтобетонной смеси, что позволяет отремонтировать более 100 квадратных метров повреждений.

11 марта работы выполнялись на улицах Егорова, Растопчина, Погодина, Большой Нижегородской, Токарева и др. Сегодня ремонт продолжается на улицах Токарева, Студенческой, Горького, Белоконской, Большой Нижегородской, Рокадной, а также на Октябрьском проспекте.