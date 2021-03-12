Во Владимире пройдет благотворительная акция в помощь трехлетней Милане Волковой

Владимирский музыкальный клуб проводит благотворительную акцию #НашиСердцаДляМиланы в поддержку 3-летней Миланы Волковой из Владимира, которая нуждается в срочной операции, чтобы победить врожденный порок сердца.

13 марта в рамках акции клуб проведет творческий марафон с участием владимирских музыкантов и детских ансамблей, чтобы привлечь внимание к проблеме тяжело больной девочки.

Синдром гипоплазии левых отделов сердца, стеноз ЛЛА — такие страшные диагнозы ставят врачи малышке, которой еще не исполнилось и 4 лет. На фоне врожденного порока сердца у Миланы развился детский церебральный паралич.

В клиники Германии проводят сложные операции. Там Милана получит шанс прожить дольше. После этого, в будущем, станет возможна и пересадка сердца. Однако стоимость услуг клиники, сама поездка, проживание семьи астрономическая. Необходимо собрать 6 миллионов рублей.

Недавно на помощь пришел благотворительный фонд «Помогать легко!», который сейчас организует сбор средств на проведение операции.

Также пожертвования можно будет сделать во время благотворительного музыкального марафона 13 марта. Он пройдет с 18 до 21 часа в гастромаркете "Рынок на Студеной".