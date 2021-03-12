В Суздале владимирский продавец обуви пытался дать взятку полицейским

В минувшем феврале полицейские проводили рейд, в ходе которого заметили мужчину, продававшего обувь на улице Суздаля. Как выяснилось, разрешения на использование логотипа фирмы, которая якобы произвела его товар, у продавца не оказалось. В связи с этим 55-летнего жителя Владимира доставили для разбирательства в отдел полиции.

Полицейские собирались составить на мужчину административный протокол по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», однако он принялся предлагать стражам порядка взятку в размере 5000 рублей, чтобы те протокол не составляли.

Не смотря предупреждения полицейских, торговец продолжал настаивать, и в итоге был задержан за попытку мелкого взяточничества.

В настоящее время по факту покушение на дачу мелкой взятки следователи возбудили уголовное дело. На время следствия владимирца отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.