Трое жителей Александрова попались с 3900 бутылками «левого» алкоголя

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела по обвинению троих александровцев в производстве, хранении и сбыте алкоголя без специальных маркировок.

По версии следствия, весной минувшего года 38-летний житель Александрова организовал у себя в гараже линию для производства «левого» алкоголя, и пригласил в компаньоны двух своих знакомых.

- Согласно заранее распределенным ролям они приобретали этиловый спирт, смешивали его с водой, расфасовывали продукцию, наклеивали этикетки и закупоривали бутылки. В дальнейшем подыскивали покупателей и сбывали контрафактный алкоголь, - сообщают в региональном Следкоме.

Готовые бутылки мужчины перевозили по местам торговли на личном или арендованном транспорте, однако в ноябре минувшего года были задержаны. Двоих задержали при перевозке, в машине у них обнаружилось более 2400 бутылок контрафакта. Ещё 1500 бутылок сотрудники полиции изъяли в том самом гараже.

Сами мужчины свою вину признали и раскаялись. Вскоре уголовное дело рассмотрит Александровский городской суд.