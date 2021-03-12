В Муроме 325 работников завода не смогли вовремя получить зарплату

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной муромким надзорным ведомством, было установлено, что 325 работников ОАО «Муромтепловоз» частично недополучили заработную плату на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Кроме того, руководство завода задержало причитающуюся им за это компенсацию на общую сумму ещё в 120 тысяч рублей.

«В этой связи городской прокуратурой руководителю общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого зарплата и компенсация за её задержку выплачены в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Вместе с тем, на исполняющего обязанности гендиректора «Муромтепловоза» был составлен административный протокол за повторную частичную невыплату зарплаты в установленный срок. Руководитель был оштрафован на 20 тысяч рублей. Также на него был наложен штраф по другой статье КоАП РФ - «Не предоставление первичных статистических данных». За это правонарушение и.о. гендиректора оштрафовали еще на 10 тысяч рублей.