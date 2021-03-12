Владимирцев познакомят с культурой Туркменистана

15 марта в 16.00 в библиотеке на проспекте Строителей, 23 пройдет торжественное открытие Недели туркменской культуры, на котором посетители познакомятся с историей и достопримечательностями Туркмении.

16 марта в 16.00 – знакомство с традиционными праздниками, туркменскими музыкальными инструментами, песнями и танцами.

17 марта в 16.00 состоится познавательный час о священных животных, природных ландшафтах и заповедниках Туркмении.

18 марта в 12.00 в корпусе на улице Мира, 51 - – знакомство с культурным наследием и устным народным творчеством туркменского народа – путешествие по стране и сказкам.

19 марта в 12.00 «Ковёр традиций, вытканный в веках» – знакомство с народными промыслами и культурными традициями Туркменистана.