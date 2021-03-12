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Общество12 марта 2021 11:21

В конце марта проблемную новостройку в Веризино подключат к электросетям

Владельцы квартир ждали этого полгода
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Многоэтажка № 8 по улице Смоленской в микрорайоне Веризино областного центра ввели в эксплуатацию еще 17 сентября прошлого года. Но люди не могли въехать в свои новые квартиры, поскольку дом фактически не был подсоединен к электрическим сетям – застройщик ООО «Муром Град» не получил необходимое разрешение Ростехнадзора. Вопрос не могли решить несколько месяцев, но в результате сейчас застройщик внес изменения в проектную документацию и провел работы по приведению объекта в соответствие с внесенными в проектную документацию изменениями. Окончательно подключить дом к электросетям планируется до конца марта.

- Вопросы по всем дольщикам и Губернатор, и я лично держим на контроле, независимо от ситуации. И не просто контролируем, а прикладываем максимальные усилия по их решению», – отметил вице-губернатор Роман Годунин.