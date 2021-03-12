Муромские футболисты выиграли последний матч на белорусском сборе

11 марта футбольный клуб "Муром" провел последний матч на белорусском сборе. Соперниками стал гомельский "Локомотив".

Муромские футболисты обыграли железнодорожников со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Для подопечных Олега Стогова сборы стали неплохими: три победы, две ничьи и одно поражение в шести матчах.

По возвращении в Муром футболисты продолжат готовиться к возобновлению чемпионата. Первую встречу в рамках ПФЛ команда проведёт 3 апреля. На своем поле они будут принимать команду "Зенит" из Иркутска.