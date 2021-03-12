В Суздальском районе пожар повредил деревенский дом и его пристройку

В 20.16 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил сигнал о возгорании, произошедшем в доме по улице Центральная села Гнездилово.

Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что горели крыша дома, а также его хозяйственная пристройка. Была угроза того, что огонь перекинется на соседний жилой дом.

- Пожарные не дали огню распространиться внутрь дома и на соседний дом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В результате общая выгоревшая площадь составила 100 квадратных метров. К счастью, никто из людей в огне не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.