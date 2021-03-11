Александровец, спасаясь от погони, забрался в чужой дом и спрятался в печке

Житель Александрова посчитал, что его преследуют неизвестные люди на улице. Чтобы спастись, он разбил лопатой окно ближайшего дома и незаконно залез в него. Уже в доме, услышав посторонний шум, он взял лопату и спрятался в печь. Уходить добром он не хотел и тогда владелец дома вызвал на подмогу полицейского. Правоохранитель попытался уговорить выйти незаконно забравшегося в чужой дом горожанина, а потом и вытащить его из печки. Но, не желая подчиняться законным требованиям, местный житель нанес по рукам полицейского несколько ударов лопатой. Теперь мужчину судят сразу по двум статьям: незаконное проникновение в жилище и применение насилия в отношении представителя власти.