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Происшествия11 марта 2021 17:15

В Киржачском районе местный житель попался на краже древесины

По версии следствия, ему удалось похитить 32 бревна с чужого участка
Алексей КОТМЫШЕВ
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На днях следователи полиции Киржачского района завершили расследование уголовного дела по факту хищения древесины.

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального УМВД, кража была совершена в минувшем октябре. Тогда в полицию поступило заявление от местного жителя, который рассказал, что купил лес для ремонта дома. Древесину заготовили рабочие и сложили её на участке леса, однако по прибытию на место хозяин свои брёвна не обнаружил.

В ходе розысков сыщики вышли на 38-летнего подозреваемого. Как выяснилось, мужчина работал на соседней делянке, заметил, что рабочие уже заготовили стволы, и когда они ушли просто пригнал манипулятор, погрузил деревья и был таков.

В результате деревья были обнаружены и возвращены законному владельцу. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Киржачский районный суд.

Криминал