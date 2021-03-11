Во Владимире горожанам, ищущим работу, предложат ухаживать за престарелыми и обслуживать транспорт

Владимирцам, потерявшим работу и не нашедшим пока новую, предложат общественные работы, за которые они тоже будут получать деньги. Постановлением городской администрации утверждены основные направления общественных работ на этот год, которые будут предлагать владимирцам. К ним относятся заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, строительство жилья, реконструкцию жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников и комплексов, обслуживание пассажирского транспорта и работы организаций связи, эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, уход за престарелыми, инвалидами и больными, обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, организацию сбора и переработки вторичного сырья и отходов, а также проведение мероприятий общественно-культурного назначения, например, спортивных соревнований и фестивалей. Предполагается, что общественными работами займутся 420 человек. Больше всего – 110 человек – нужны в сферу жилищно-коммунального хозяйства и сбора мусора. 85 владимирцев направят на обслуживание пассажирского транспорта, 55 – на заготовку и переработку овощей и прочей продукции, 50 – на благоустройство. Тридцать человек будут обеспечивать отдых детей на каникулах ,20 – организовывать мероприятия. Еще 65 горожан привлекут для других социально-значимых работ.