Во Владимире пройдет благотворительный концерт для пожилых людей

12 марта в Областном доме ветеранов пройдет благотворительный концерт Алексея Молдалиева. Он состоится в рамках Весенней недели добра. Один из организаторов концерта - «серебряный волонтер» Наталья Кондрацкая.

- Зрителями нашего концерта станут пожилые люди, многим из которых за 90 лет, - рассказывает Наталья. – Большинство из них в силу возраста и проблем со здоровьем не могут ходить в театр, филармонию, дома культуры, но им очень хочется послушать песни, побывать в теплой компании. Алексей с радостью согласился дать этот концерт.

Наталья Кондрацкая – частый гость в доме ветеранов. Несколько лет назад она придумала для пожилых людей проект «Душевные встречи». Это и просмотр старых добрый кинофильмов с интересными рассказами об их съемках, и музыкальные выступления владимирских коллективов, поэтические вечера и даже настольные игры. В прошлом году проект «Душевные встречи» стал победителем всероссийского конкурса «Молоды душой».

Благотворительный концерт начнется в 15 часов по адресу улица Кирова, 5.