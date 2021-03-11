Жители Суздальского района жалуют на попавшие в Нерль нечистоты

Река Кидекша. Фото межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям

В ведомство с жалобой обратились местные жители. Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям на основании обращения граждан провели осмотр акватории и водоохранной зоны реки Нерль и ее притоков выше по течению от села Кидекша Суздальского района Владимирской области до границы с Ивановской областью, акваторий и водоохранных зон р. Нерли и ее притока реки Ирмес, протекающим по территории Гаврилово-Посадского района Ивановской области, а также реки Каменка на территории Суздальского района, стараясь найти возможные источники загрязнения. С очистных сооружений города Гаврилово-Посада зафиксирован сброс сточных вод в реку Ирмес, являющуюся притоком реки Нерль. В месте сброса, как отмечают в ведомстве, присутствовал ярко выраженный характерный запах хозяйственно-бытовых канализационных стоков. При участии специалистов Владимирского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» осуществлен отбор проб, превышены предельно допустимые концентраций вредных веществ в водах по аммоний-иону. В ходе обследования Каменки, правого притока Нерли, в границах Суздаля специалисты на берегу обнаружили сооружение, через которое осуществляется сброс стоков в воду. Как отмечают в Росприроднадзоре, предприятия, причастные к загрязнению реки Нерль и ее притоков, привлекут к административной ответственности, как только смогут их установить.