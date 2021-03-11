Муромских речников наказали за плохую пожарную безопасность

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, недавно надзорным ведомством проводилась проверка пожарной безопасности в пункте зимнего отстоя судов Муромского района водных путей — филиала ФГБУ «Канал имени Москвы».

В ходе проверки владимирские транспортные прокуроры выяснили, что складские, а также производственные помещения пункта отстоя не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с категорией пожарной опасности. Кроме того, тут же не оказалось системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В итоге руководителю «Канала имени москвы» было внесено представление. В настоящее время решается вопрос о привлечении организации к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Устранение нарушений находится на контроле транспортных прокуроров.