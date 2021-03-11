Исполнять обязанности директора департамента юстиции Владимирской области будет Виталий Родькин

10 марта истек срок действия служебного контракта директора департамента юстиции Владимирской области Михаила Новикова, с которым руководство региона приняло решение не продлевать трудовые отношения. До назначения нового главы этого ведомства исполнять обязанности его руководителя будет заместитель директора Департамента юстиции Виталий Родькин.

Департамент юстиции Владимирской области является региональным органом исполнительной власти, отвечающим за формирование и осуществление государственной политики по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности и правопорядка; за организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей региона; регистрацию актов гражданского состояния; организацию и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов; за архивное дело во Владимирской области.

Напомним, что департамент юстиции входит в блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко.