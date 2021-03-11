Чиновнице из Гусь-Хрустального, потратившей родительские деньги, вынесли приговор

Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор начальнику муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», признав ее виновной в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки. Напомним, в 2019 году в здании, где сейчас расположены городское управление образования и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», установили 23 окна ПВХ. Также для нужд двух муниципальных учреждений образования приобрели дорогие компьютеры, мебель и жалюзи, потратив в общей сложности около 1,3 миллионов рублей. Деньги она взяла со счетов дошкольных образовательных учреждений, из родительской платы, к которым начальник Централизованной бухгалтерии имела доступ. Не ставя в известность директоров детских садов, чиновница договорилась с индивидуальным предпринимателем об установке окон, поставке оргтехники и жалюзи и оплатила договора, потратив деньги на цели, не связанные с деятельностью дошкольных учреждений. Вину она так и не признала, но, несмотря на это, суд назначил ей штраф в размере 60 тысяч рублей и лишения права занимать муниципальные должности на срок 2 года. Также прокурором предъявлено 11 исковых заявлений о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного преступлением, которые удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.