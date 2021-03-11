В Гусь-Хрустальном полицейские задержали 12 пьяных водителей

Фото: УМВД России по Владимирской области

На днях в городе хрусталя состоялся очередной рейд в рамкх операции «Нетрезвый водитель». На этот раз в рейдовых мероприятиях участвовали не только сотрудники Госавтоинспекции, но и их коллеги из патрульно-постовой службы. А также добровольные народные дружинники.

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе рейда было проверено 200 автомобилей, при этом в 12 случаях водители оказались «под мухой».

В результате на восемь человек составили протоколы за нетрезвую езду, ещё на одного материал был составлен по факту пьяной езды без водительского удостоверения, ещё трое автолюбителей отказались от медосвидетельствования.

Кстати, по сведениям регионального главка ГИБДД, за всю прошедшую неделю на дорогах области было задержано 90 пьяных водителей. Рейдовые мероприятия продолжатся и в будущем.