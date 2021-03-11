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Общество11 марта 2021 15:41

В Гусь-Хрустальном полицейские задержали 12 пьяных водителей

Всего за время рейда стражи порядка пресекли 160 нарушений правил дорожного движения
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: УМВД России по Владимирской области

На днях в городе хрусталя состоялся очередной рейд в рамкх операции «Нетрезвый водитель». На этот раз в рейдовых мероприятиях участвовали не только сотрудники Госавтоинспекции, но и их коллеги из патрульно-постовой службы. А также добровольные народные дружинники.

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе рейда было проверено 200 автомобилей, при этом в 12 случаях водители оказались «под мухой».

В результате на восемь человек составили протоколы за нетрезвую езду, ещё на одного материал был составлен по факту пьяной езды без водительского удостоверения, ещё трое автолюбителей отказались от медосвидетельствования.

Кстати, по сведениям регионального главка ГИБДД, за всю прошедшую неделю на дорогах области было задержано 90 пьяных водителей. Рейдовые мероприятия продолжатся и в будущем.