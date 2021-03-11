В Коврове организатор промышленного шпионажа получил условный срок

Как установлено судом, с сентября 1999 года осужденный трудился в «КЭМЗ» на разных должностях, последней из которых стала должность руководителя отдела продаж продукции специального назначения.

В силу рода деятельности работник имел доступ к сведениям из разряда коммерческой тайны.

При этом с 2017 по 2019 годы начальник отдела получал и незаконно передавал техдокументацию завода некой преступной группе за вознаграждение, а потом и вовсе организовал пребывание членов этой группы на заводе вопреки всем правилам. Там они изучали процессы производства.

В итоге за посещение завода, получение технических консультаций и переданные документы ковровчанин получил 319 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ.

За коммерческий подкуп и разглашение коммерческой тайны Ковровский городской суд приговорил его 6 годам лишения свободы условно и штрафу в 957 тысяч рублей. Также ему на 3 года запрещено занимать руководящие должности на предприятиях.