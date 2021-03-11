Премию в области театрального искусства имени Евгения Евстигнеева присудили режиссеру Владимирского театра драмы Владимиру Кузнецову

Премия в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева в этом году присуждена режиссуру-постановщику Владимирского академического областного драматического театра Владимиру Кузнецову.

Владимир Кузнецов – выпускник актерского курса под руководством народного артиста РФ Николая Горохова во Владимирском областном колледже культуры и искусства. С 2004 года – актер, с 2012 года, по окончании РАТИ/ГИТИСа (мастерская проф. И. Райхельгауза) – режиссер Владимирском театра драмы.

В 2006 году как исполнитель роли Никиты в спектакле «Власть тьмы» награжден Дипломом за лучшую мужскую роль на фестивале «Золотой витязь» в Москве. Его постановки «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову, «Золотой теленок» по роману Ильфа и Петрова, детские спектакли – «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города» и «Вредные советы» вызывают неизменный интерес публики и критиков.

В 2015 году спектакль Владимира Кузнецова «Молодая Гвардия» удостоен приза «Бронзовый витязь» XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» и областной премии в области культуры, искусства и литературы. Его спектакли «Анна Каренина» и «На стыке времен» стали обладателями главного приза «Золотой Витязь» Международного Форума искусств «Золотой Витязь».