В хирургическом корпусе ОКБ возобновилось оказание плановой медицинской помощи

11 марта хирургический корпус ОКБ начал принимать первых пациентов для оказания плановой медицинской помощи.

Как сообщил главный врач ОКБ Владимир Безруков, к 1 марта из хирургического корпуса были выписаны все пациенты с новой коронавирусной инфекцией. После проведения тотальной дезинфекции хирургическая служба приступает к проведению плановых операций.

– В ближайшее время будет в полном объеме восстановлено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Наиболее востребованы такие направления, как травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, колопроктология, сосудистая хирургия, гинекология и ряд других профилей, – подчеркнул Владимир Безруков.

Во Областной клинической больнице организована многоканальная «горячая линия» по номерам 8 (800) 234-38-00; (4922) 32-91-40; 32-95-24; 32-96-23. В зависимости от ситуации пациента направят на консультативный прием для уточнения состояния или на предоперационный осмотр.

В настоящее время с улучшением эпидситуации по новой коронавирусной инфекции лечебные учреждения Владимирской области планомерно возвращаются к обычному режиму работы. К 15 марта количество ковидных коек в регионе сократится с 974 до 777.