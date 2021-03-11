Сгоревший в Гусь-Хрустальном Дом культуры не станут восстанавливать

Дом культуры, который сгорел 30 июня прошлого года в Гусь-Хрустальном, не станут восстанавливать. Об этом заявил глава города на встрече с директором департамента культуры Алисой Бирюковой.

По данным экспертизы, «восстановление здания МБУК «ЕСКЦ» невозможно, т.к. техническое состояние основных несущих строительных конструкций характеризуется как аварийное и свидетельствует об опасности внезапного обрушения».

Как пояснил глава города, у клуба общая несущая стена со зданием стадиона «Центральный». Это усложняет проведение работ по демонтажу, но в течение лета они должны завершиться.

В течение нескольких недель будет подготовлен план работ по сносу здания, также ведется поиск типового проекта нового Дома культуры.

Следующим этапом станет разработка проектной документации для строительства нового, современного Дома культуры.