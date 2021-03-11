С начала года во Владимирской области случилось 433 пожара

С начала года во Владимирской области произошло 433 пожара, погибло 32 человека. Самыми распространенными причинами являются неосторожное обращение с огнем при курении, неисправности электротехнического оборудования, использование несертифицированных приборов и приборов с нарушением целостности изоляции, нарушение целостности отопительного оборудования, прежде всего, печей.

- Отопительный сезон еще в действии, зима не закончилась, поэтому те печи, которые использовались с видимыми трещинами, с нарушениями целостности привели к пожарам, на которых погибли люди. В частности, в феврале в Киржачском районе погибло 3 человека по этой причине, – обратил внимание заместитель начальника управления надзорной деятельности регионального управления МЧС Александр Гущенков.

Все случаи с гибелью людей на пожаре – на контроле Следственного комитета. За 2019-2020 годы количество проведенных доследственных проверок возросло примерно на 23%.

- По результатам проведения проверок за последние два года следователями Следственного комитета России приняты решения об отказах в возбуждении уголовных дел, что свидетельствует о том, что причиной гибели людей на пожарах является их фактический недосмотр, – отметила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Мария Серова.

Она напомнила о еще одном крупном пожаре в регионе. Он произошел в Кольчугино 19 января. В данном случае к трагическим последствиям привела паника. Спасаясь от огня, мама с маленькой дочкой на руках выпрыгнула с балкона. К сожалению, мама погибла. Девочка получила травмы. У женщины была возможность покинуть квартиру через подъезд, путь эвакуации не был отрезан огнем.