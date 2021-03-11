В Селивановском районе детсадовцев и школьников кормили с нарушениями

Прокуратура Селивановского района проверила исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников и учащихся образовательных учреждений, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения. Чаще всего на кухонном инвентаре нет положенной маркировки, суточные пробы хранятся с нарушениями, большое количество посуды со сколами, пищеблок находится в неудовлетворительном состоянии. За нарушения руководителям трех образовательных учреждений внесены представления. Кроме того, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Для юридических лиц эта статья предусматривает от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для должностных – от пяти до десяти тысяч штрафа.