Во Владимире ссора коллег закончилась смертью одного из них

Двадцатисемилетний владимирец обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего с использованием предмета в качестве оружия. Как установило следствие, 18 декабря мужчины находились в квартире, которую предоставил им работодатель, отдыхал и выпивали. Вспыхнувшая между ними ссора из-за ведения хозяйства переросла в драку. Двадцатисемилетний местный житель избил товарища кулаками, а когда тот упал на пол, взял кухонный нож и нанес лежачему несколько ударов по ногам и голове. От кровопотери раненый скончался. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.