Под Вязниками водителя автомобиля обокрал случайный попутчик

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, на днях следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

Преступление было совершено в середине минувшего февраля, когда в полицию обратился местный житель, рассказавший о пропаже у него телефона.

Вскоре был задержан и подозреваемый — 35-летний житель Вязниковского района. Как выяснилось, потерпевший накануне кражи подвозил его на личной машине, случайно встретив на дороге. В какой-то момент водитель вышел из машины, и в это самое время попутчик схватил его гаджет с панели приборов и был таков.

Телефон мужчина планировал продать, но был задержан. Оперативники обнаружили аппарат и вернули его законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.